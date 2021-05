Ondanks de snelheid die Max Verstappen met Red Bull over één ronde kan laten zien, denkt de Nederlander dat de Honda-motor in zijn auto nog steeds achterloopt op directe concurrent Mercedes.

Christian Horner, teambaas van red Bull, zei eerder tegen Autosport dat Mercedes zijn gelijke had gevonden in de nieuwe Honda-motor. “Honda heeft fantastisch werk geleverd”, zei hij. “Ik denk dat we kunnen stellen dat ze gelijk zijn aan waar Mercedes aan het eind van vorig jaar was.”

Lees ook: Winkelman valt in voor pitreporter Plooij: ‘Ik doe het op mijn eigen manier’

Verstappen is dan ook zeer te spreken over zijn nieuwe krachtbron. “In termen van puur vermogen doen we gewoon mee”, zegt hij. Maar het is nog niet genoeg. “Over het algemeen denk ik dat de Mercedes-motor nog steeds iets beter is in het genereren van energie over een ronde.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Volgens Verstappen komt het verschil met Mercedes nu aan op andere zaken. “Soms hangt het er gewoon van af hoe de auto is afgesteld en wat dat betreft was Portimão gewoon niet optimaal voor ons”, aldus de coureur die op zondag zijn honderdste Grand Prix voor Red Bull rijdt.

Lees ook: Hamilton koestert battle met Verstappen: ‘Max is hongerig, game on!’

“Ik heb altijd gezegd dat de auto’s blijven veranderen, wat betekent dat we constant moeten proberen het beste eruit te halen”, zegt Verstappen. “Natuurlijk zijn er altijd sterke en zwakke punten, maar het gaat meer om het vinden van de juiste balans in de auto.”