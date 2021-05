Lewis Hamilton haalt het vaak aan, hij koestert het titelgevecht waar hij en Max Verstappen in verwikkeld zijn. De psychologische spelletjes van bijvoorbeeld Toto Wolff en Helmut Marko laat hij voor wat het is: “We zijn hier om op de baan te knokken, Game On!”

Hamilton: “Dit jaar zie je de meest spannende battle in een lange tijd. Max presteert exceptioneel goed, hij heeft een kampioensauto en een kampioensteam en kan het halen als zij hun werk doen en als wij het niet doen. Ik denk dat ervaring wel zal helpen, wij weten goed hoe we moeten terugslaan na een minder weekend. Uiteindelijk zullen kleine foutjes en betrouwbaarheid een grote rol spelen. En ook die extra punten voor snelste rondjes zullen aan het einde belangrijk zijn.”

Foto: Motorsport Images

“Het maakt mij niet uit tegen wie ik vecht, of het nou een teamgenoot is of van een ander team. Ik race al heel lang en heb al tegen veel mensen gestreden. Tegen Ferrari bijvoorbeeld in het begin van mijn carrière, dat is het mooiste scenario.”

“Tegen een ander team dat ook op de top van zijn kunnen presteert en misschien wel sneller is dan ons. Max heeft nu meer ervaring dan ooit, hij is ontzettend hongerig om races te winnen en het kampioenschap. Game on! Daar zijn we hier voor, ik vind het mooi om te zien dat andere teams ook meedoen, McLaren bijvoorbeeld ook. Zij gaven mij ooit de kans en ik kijk altijd even waar ze staan.

Van de psychologische spelletjes moet Hamilton het niet zo hebben. “Dat is niet voor mij, ik houd me niet bezig met de steekjes onder water. Ik doe gewoon mijn best, daar besteed ik mijn energie aan en zolang ik dat doe, ben ik tot goede dingen in staat. Ik hoef niet met iemands hoofd te spelen, zoals mijn vader altijd zei: ‘Spreek met je daden op de baan.'”