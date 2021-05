Met het snelste rondje aan het einde van de race dacht Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Portugal een puntje bij Mercedes weg te snoepen. Maar door een overtreding van de track limits ging dat niet door: “Ik zit gewoon altijd op de limiet, dan kan dat gebeuren.”

Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje ging het toch nog even over die kerbs, gele en witte lijnen en het handhaven daarvan. “Maar ik heb er verder ook nooit zoveel problemen mee gehad behalve nu dan in Portugal en Bahrein. Ik heb nu een pole en snelste ronde verloren door track limits, maar dat komt ook omdat ik geen genoegen neem met P2 of P3. Ik moet alles uit de auto halen. Ik wil geen genoegen nemen met zomaar rustig achter Mercedes aan rijden.”

Toch zou er wat Verstappen betreft wat meer een heldere lijn in de handhaving van de track limits kunnen komen. “Op sommige circuits is het lastig track limits handhaven. We delen onze banen natuurlijk ook met andere klassen, dus de kerbs zijn daardoor soms anders dan voor ons ideaal zou zijn.”

“Wat mij betreft leggen we weer wat meer grind neer, al zullen veel mensen dat niet willen: op track days is het lastig als mensen van de baan gaan. Het lastige is gewoon de verschillen: soms is het een kerb, soms het grind, soms een witte lijn. Het zou beter zijn als op er een ‘harde’ en duidelijk barriere is die aangeeft als je buiten de baan zit.”

Na het geglibber in Portimão is Verstappen in ieder geval blij met het ruwe grippy asfalt van Barcelona. “We weten redelijk wat hier te doen, we hebben hier veel gereden en getest. Het is een baan waar pure performance telt. Als je een goede auto hebt, ga je hier echt wel hard. Het wordt interessant om te zien om het hier gaat. “

