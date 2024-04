Voormalig wereldkampioen Alain Prost is van mening dat de kampioenschappen van Max Verstappen meer waarde hadden gehad als hij met andere teams had moeten vechten. De Fransman ziet hierin grote verschillen met zijn periode als coureur.

Prost maakte furore in de jaren ’80 en ’90. Met vier wereldtitels is hij dan ook een van de grote namen in de historie van de koningsklasse. Deze titels behaalde hij met McLaren en Williams. Ook is hij enorm geroemd door zijn rivaliteit met Ayrton Senna.

Hij trekt dan ook de vergelijking tussen zijn tijd in de Formule 1 en de huidige situatie. “Het is compleet anders. Mijn rivaliteit met Senna kwam ook tot stand doordat we twee jaar lang teamgenoten waren. Daarna ging het nog wel verder, dus dat is zeker verschillend”, vertelt de Fransman tegenover Sports Illustrated.

“Tegenwoordig zijn de teams meer rondom een coureur gebouwd. Vooral bij Verstappen en Red Bull. Ik denk nog steeds dat de kampioenschappen van meer waarde zijn als je er met twee of drie teams om strijdt”, concludeert Prost over Verstappens titels.