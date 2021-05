FORMULE 1 zet ook voor de GP van Spanje het tijdschema met starttijden weer voor je op een rijtje. De F1 kwalificatie en race beginnen weer een uurtje eerder dan vorige week, gewoon om 15:00.

De klok van het Spaanse deel van het Iberisch schiereiland loopt gelijk met de Nederlandse tijd. In Spanje hebben we dus weer gewoon een ‘standaard’ tijdschema.

Op vrijdag rijden de auto’s al om 11:30 de baan op voor de eerste vrije training. Later die middag, om 15:00, zijn de F1-bolides in VT2 voor de tweede keer te bewonderen. Alle trainingssessies duren een uur, zoals gebruikelijk dit jaar.

Op zaterdag mogen de coureurs in Spanje zich om 12:00 opmaken voor de derde en laatste vrije training. De kwalificatie zal om 15:00 van start gaan, evenals de race de volgende dag.

Tijdschema F1 GP van Spanje:

Vrijdag 7 mei

11:30 – 12:30 1e vrije training

15:00 – 16:00 2e vrije training

Zaterdag 8 mei

12:00 – 13:00 3e vrije training

15:00 – 16:00 kwalificatie

Zondag 9 mei

15:00 race

Alle bovengenoemde tijden zijn Nederlandse tijd. De F1 Grand Prix van Portugal is in Nederland te zien bij Ziggo Sport. De race is ook te zien op het Duitse RTL.