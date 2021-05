Max Verstappen viert komend weekend een jubileum, want de race in Barcelona wordt zijn honderdste race voor Red Bull, toevallig op circuit waar de Nederlander ook zijn eerste race reed en won voor de energiedrankfabrikant. “Het is erg leuk om deel uit te maken van dit team, hopelijk nog vele jaren.”

Vijf jaar na zijn Red Bull-debuut, ook in Spanje, maakt Max Verstappen zich op voor zijn honderdste race voor Red Bull. “Ik wist niet dat het er al zo veel waren!”, reageert de Nederlander verrast op zijn jubileum. “Ik word oud, haha! We werken goed samen, maar buiten dat hebben we ook naast de baan veel plezier. Het is erg leuk om deel uit te maken van dit team, hopelijk nog vele jaren.”

Naar de race van komend weekend dan. Krijgen we in Barcelona deel vier van Verstappen vs. Hamilton te zien? Volgens de Nederlander zal het verschil met Mercedes op het Circuit de Barcelona-Catalunya opnieuw erg klein zijn. “Ik denk dat dit een goede baan voor ons kan zijn, maar ik verwacht ook dat Mercedes zeer snel zal zijn. Het zal opnieuw dicht bij elkaar zitten. Het hangt er gewoon van af wie de beste afstelling vindt”, vertelt hij in de preview van zijn team.

Na Portugal, waar de grip op het Autódromo Internacional do Algarve schaars was, krijgen de coureurs komend weekend een compleet ander circuit voorgeschoteld. “We weten dat Barcelona in tegenstelling tot Portugal qua gripniveau een normaal circuit is. Daar kunnen we dus de echte snelheid van de wagens weer zien”, legt Verstappen uit.

“Barcelona is een mooi circuit en we kennen het allemaal erg goed”, gaat hij verder. “We bevinden ons in een ontwikkelingsrace met Mercedes en we moeten ervoor zorgen dat we dit niveau de rest van het seizoen vasthouden en ieder weekend verbeteren. Zelfs als je wint zijn er zoveel dingen die je kunt leren van het raceweekend, want niets is ooit perfect. We kijken naar elk aspect om in het gevecht te blijven”, aldus de Nederlander.

