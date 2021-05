Welkom bij de vierde aflevering van Parabolica. Na de GP van Portugal is het komend weekend alweer tijd voor de vijfde GP van het seizoen in Barcelona. Niet het meest spannende circuit, maar misschien wel een goede voorspeller voor de rest van het seizoen? Daan de Geus en André Venema blikken vooruit.

Naast een vooruitblik op de GP van Spanje, onze nieuwe vaste rubrieken in onze videoshow – ‘F1 voor Rookies’ over het vervangen van een voorvleugel en Tom Coronel over de Ferrari 641 – is er in deze vierde aflevering opnieuw plaats voor een winactie! Stuur jouw antwoord op de quizvraag naar redactie@formule1.nl en wie weet win jij de unieke poster van de GP van Emilia-Romagna, waar er maar 150 van zijn gedrukt!

