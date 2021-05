Voor de Spaanse televisie en sinds dit jaar ook F1 TV deelt voormalig Formule 1-monteur Albert Fabrega het laatste nieuws vanuit de pits en paddock, met name op technisch vlak. “De kunst is om alles zo uit te leggen dat ook mijn moeder het begrijpt.”

Als tiener wist Fabrega zijn passie voor autosport om te zetten in een betaald beroep. Hij werkte zich omhoog en ging bij Super Aguri voor het eerst aan de slag in de Formule 1. Daarna ging hij naar Epsilon Euskadi, waar hij werkte aan het Le Mans-project en het Formule 1-project, al haalde die auto helaas nooit het circuit. Ook sleutelde hij voor het Spaanse Formule 1-team HRT. Daarnaast werkte hij in verschillende andere raceklasses, van Super Touring Cars tot Formule E en Indycars.

“Het heeft me geholpen om op verschillende manieren naar de sport te kijken”, verklaart Fabrega. “Het is altijd goed om van baan te wisselen. Tenminste, als je daar zelf voor kiest, niet als het team je vraagt te vertrekken natuurlijk. Maar als het je eigen keuze is, levert het waardevolle inzichten op.”

Albert Fabrega liep voor een reportage tijdens een test van Alfa Romeo mee toen Juan Manuel Correa bij het team instapte.

Zo greep Fabrega zijn kans toen hij een aanbod kreeg om voor een televisiestation in Barcelona te gaan werken. “Ik heb het geprobeerd, het beviel en ik ben nog altijd hier”, vertelt Fabrega. Zijn taak is om het kijkerspubliek te informeren over de laatste ontwikkelingen in de sport. Zo neust hij voortdurend rond in de pits en in de paddock op zoek naar nieuwtjes en geheimen.

“Het moeilijkste is om de ingewikkelde techniek van de Formule 1 op een heldere manier uit te leggen”, zegt Fabrega. “Mijn eerste baas drukte me op het hard: ‘je moet het zo vertellen dat zelfs je moeder het kan begrijpen’. Slechts vijf procent van de kijkers is immers zeer geïnteresseerd in techniek, dus wij moeten ons richten op de 95 procent. Het heeft ook geen zin om van alles te vertellen wat niemand iets zegt. Mijn doel is om het begrijpelijk te maken. En de beste manier om erachter te komen of dat is gelukt, is door het te vragen aan mensen op straat, volgers op social media en mijn moeder dus.”

De belangstelling voor de Formule 1 in Spanje neemt weer toe, merkt Fabrega. “Fernando Alonso is een grote persoonlijkheid in Spanje. Ook in de rest van de wereld, maar in eigen land nog iets meer. Daardoor is er meer aandacht voor de sport, zeker in combinatie met het feit dat Carlos Sainz nu voor Ferrari rijdt. Hopelijk volgen de resultaten snel en kunnen we in Spanje nog meer sfeer rondom de Formule 1 creëren.”

Helaas wordt de Grand Prix later deze week achter grotendeels gesloten deuren verreden – slechts duizend fans krijgen toegang. “Dat de tribunes en paddock zo leeg blijven, maakt het toch iets minder enerverend. Het speciale aan de race is juist dat het op tachtig kilometer van mijn woonplaats is en dat ik in de paddock veel bekenden tegenkom. Maar een thuisrace blijft altijd een goede motivatie om goed werk te leveren.” Zeker als het grootste deel van je publiek nog altijd achter de tv zit.

