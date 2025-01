Een Formule 1-stuur is vandaag de dag complexe materie. Maar wanneer je net zoals Max Verstappen de geavanceerde mogelijkheden ervan goed benut, valt er meer uit de auto te halen. Techniekexpert Ernest Knoors legt uit aan de hand van het stuur van de RB20 uit hoe dat zit.

Je kunt ongelooflijk veel instellen op het stuur, maar als je kijkt wat je in een ronde kunt aanpassen wat echt meer performance en een betere rondetijd oplevert, dan kom je al snel uit bij de motor, remmen en het differentieel. Met name de laatste twee hebben een grote impact op de balans van een auto. Het lastige is dat ze ook weer effect op elkaar hebben en hierdoor kun je supermakkelijk de kluts kwijtraken in de cockpit.

Maar als je dat onder de knie hebt en achter het stuur gaat finetunen, dan kun je de auto per bocht optimaal aanpassen. Met name in de kwalificatie kan dit veel voordeel opleveren. Voor beginnende F1-coureurs is al deze materie behoorlijk complex, vooral omdat het meeste hiervan niet beschikbaar is in de lagere formuleklassen. De simulatoren zijn daarom heel belangrijk dit zo snel mogelijk te leren. Niet alleen om te weten waar de knopjes allemaal voor zijn, maar vooral om erachter te komen hoe je dit in je voordeel kan laten werken.

Echte wereld vs de simwereld

Er kleeft wel een nadeel aan, want hoeveel uren je ook maakt op de simulator, in de echte wereld werkt het toch vaak iets anders. Dat vond ik zo mooi van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2023. Sergio Pérez won die race in Bakoe, maar de wereldkampioen vertelde dat hij die zondagmiddag zoveel had geleerd over zijn auto. Hij is daar tijdens de race gaan spelen met het differentieel, de rembalans en misschien ook wel met de motorsettings.

En daar zit dan ook het grote verschil met de simulator. Op het circuit merk je wat de auto echt doet, niet wat het model zegt wat hij doet. En de simulatie kan heel goed zijn, maar het is nooit perfect. Verstappen leerde daar gewoon nog meer hoe hij zijn auto kon optimaliseren. Hoe dat verder afliep dat seizoen is natuurlijk bekend.

Kijk, niet elke coureur is een Einstein. Sommigen begrijpen bovenstaande, en sommigen niet of hebben achter het stuur niet de hersencapaciteit over dit voor elkaar te krijgen. Dan is het heel makkelijk de draad kwijt te raken. Maar de grote kampioenen uit de sport zoals destijds Michael Schumacher en tegenwoordig Lewis Hamilton, Fernando Alonso en uiteraard Verstappen hebben dit spelletje door. Zij begrijpen hun auto heel goed en halen er gewoon meer uit dan anderen.

