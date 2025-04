Williams-coureur Carlos Sainz is erg positief over de Madring, het gloednieuwe circuit nabij de Spaanse hoofdstad. De aanleg van deze nieuwe baan is nog in volle gang, maar vanaf 2026 wordt het een vaste stop op de kalender – dan neemt het de titel van Spaanse GP over van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Aanvankelijk reageerde men kritisch op de komst van wéér een stratencircuit, maar volgens Sainz heeft de Madring de juiste ingrediënten voor spectaculair racegeweld.

Carlos Sainz was vrijdag in Madrid te gast bij het F1 Madrid Groundbreaking Event, een presentatie over de aanleg van het nieuwe circuit. Als ambassadeur van de Madring kon Sainz als een van de eerste coureurs de gehele baan analyseren. Een groot deel van het circuit loopt rond het IFEMA-tentoonstellingscentrum, maar er wordt ook gebruikgemaakt van nabijgelegen openbare wegen, waardoor het – á la de Miami Autodrome – een soort hybridebaan moet worden. Een van de opvallendste kenmerken is La Monumental, een recht stuk van 550 meter dat met een hoek van 24 graden omhoog helt.

“De coureurs hebben me gevraagd naar het circuit, de bochten, de lay-out”, reageerde Sainz tegenover de media op de Madring. “Ik heb ze gezegd dat ze zich geen zorgen hoeven te maken en dat ik mijn best zal doen om er een mooie show van te maken. Wat ik persoonlijk van een Formule 1-circuit vraag, is een beetje charisma en karakter – dat het bijvoorbeeld veel unieke of kenmerkende bochten heeft. Denk bijvoorbeeld aan een circuit als Bakoe; dat heeft na het kasteelgedeelte geen grote bochten meer, maar het heeft karakter omdat er zoveel lange rechte stukken zijn. Dat betekent natuurlijk veel spectaculaire inhaalacties”, aldus de Spanjaard.

Hybridecircuit

“Een circuit als Jeddah heeft dan weer heel veel snelle bochten, wat ook voor spectaculaire races zorgt”, blikte Sainz terug op de afgelopen GP van Saoedi-Arabië. “Het zijn allemaal stadscircuits, maar toch hebben ze een bepaald karakter weten te behouden. Wat ik van de Madring vraag – en wat we op dit moment ook bereiken – is dat het een hybridecircuit wordt”, lichtte Sainz toe. “Een stadsgedeelte met dicht op elkaar staande muren, en een open gedeelte, zoals op de traditionele Europese circuits die wij als coureurs zo leuk vinden.”

Madrid wordt in 2026 de gaststad voor de Grand Prix van Spanje. Barcelona blijft in ieder geval in 2026 nog op de kalender staan, maar dan als de GP van Catalonië. Ondanks de vele vraagtekens die bij deze keuze zijn geplaatst, vertrouwt Carlos Sainz erop dat een race op de Madring een succesvol evenement wordt. “Alles eromheen, alle concerten en alle activiteiten zullen de stad enorm helpen”, betoogde hij. “Ik denk dat we het beste circuit ter wereld én het beste evenement van de hele kalender kunnen hebben. Natuurlijk hebben we nu vierentwintig races, en bestemmingen als Mexico, Miami en Las Vegas vallen erg in de smaak, maar ik geloof oprecht dat Madrid hen kan verslaan. We gaan ervoor!”

Carlos Sainz analyseert de lay-out van de Madring tijdens het F1 Madrid Groundbreaking event (Getty Images)

