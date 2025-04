Hoe komt vanaf 2026 de Spaanse Grand Prix voor de coureurs eruit te zien? De organisatie achter de Grand Prix, die vanaf volgend jaar in Spaanse hoofdstad Madrid wordt verreden in plaats van Barcelona, heeft alvast een simulatie van het nieuwste circuit op de kalender voor 2026, de Madring, vrijgegeven.

In januari werd bekend dat het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf 2026 niet langer de thuisbasis is voor de Spaanse Grand Prix. Het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad Madrid, de Madring, neemt het stokje over. Het circuit is zo’n 5,5 kilometer lang, en de verwachte tijd voor polepositie is 1 minuut en 32 seconden. De organisatie achter de Grand Prix geeft nu alvast een eerste kijkje in hoe het nieuwste stratencircuit er voor de coureurs uit komt te zien.

Ride onboard for a lap of F1’s newest circuit 🇪🇸



The 'Madring' will feature 22 corners and run around the IFEMA MADRID exhibition centre, thoughts?



P.S – love the unusual racing line at 0:28 😅 pic.twitter.com/tUCrz8Eoka — The Race (@wearetherace) April 25, 2025

Barcelona

Het stratencircuit door de Spaanse hoofdstad vervangt dus het klassieke Circuit de Barcelona-Catalunya. De race in Barcelona is echter nog niet meteen van de Formule 1-kalender verdwenen na dit seizoen. In 2026 wordt de race onder een nog nader te bekend te maken naam naast de race in Madrid georganiseerd.

