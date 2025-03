Het 2025-seizoen is nog niet eens begonnen, maar in Madrid kijkt men al reikhalzend uit naar het volgende seizoen. Het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad neemt namelijk in 2026 het stokje over van Circuit de Barcelona-Catalunya om de Grand Prix van Spanje te organiseren. Het stratencircuit in Madrid heeft nu dus als volgende stap ook een nieuwe naam gekregen: Madring.

“Er wordt vaak naar Formule 1-circuits gerefereerd aan de hand van de stad of regio waar ze staan. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Monza, Imola, Interlagos, Spa, Silverstone, Miami en Las Vegas”, legt de organisatie achter de stratenrace in Madrid uit in een verklaring. De promotors hopen met de unieke naamgeving van het Madrileense stratencircuit de Grand Prix te laten opvallen.

De organisatie streeft met de naam Madring, een samenvoeging van de plaatsnaam Madrid en het woord ring, “naar een beknopte en gedenkwaardige identiteit die verwijst naar de gaststad, die zo wereldwijd direct herkenbaar is en geen vertaling nodig heeft.” Het circuit stond eerder nog bekend onder de naam Ifema Madrid Circuit, een verwijzing naar het expositiecentrum dat naast de baan staat.

Barcelona

De Madring vervangt in 2026 Circuit de Barcelona-Catalunya als de organisator van de Spaanse Grand Prix, maar de race in Barcelona mag volgens het huidige contract met de Formule 1 in 2026 nog wel een race organiseren. Hoe de race in Catalonië gaat heten tijdens het volgende Formule 1-seizoen is nog onbekend. Het stratencircuit in Madrid staat nog tot zeker 2035 op de Formule 1-kalender.

