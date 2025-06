Onlangs werd de Formule 1-kalender voor 2026 onthuld. Waar de GP van Emilia-Romagna uit de planning verdwijnt, maakt een nieuw circuit zijn debuut. In september volgend jaar reist de koningsklasse af naar Madrid, waar op een gloednieuwe baan de Spaanse GP wordt verreden. Carlos Sainz, een Madrileen in hart en nieren, is ambassadeur van de zogenoemde Madring. Hij hoopt dat de Spaanse hoofdstad de charme van Mexico en Miami naar Europa kan brengen.

Voordat Carlos Sainz naar Canada vertrok voor de aankomende Grand Prix, was hij in Madrid te vinden. In zijn Williams-bolide maakte hij de straten van zijn geboortestad onveilig, met name de gedeelten waar volgend jaar wordt geracet. Als ambassadeur maakt de Spanjaard zich sterk voor het belang van een Grand Prix in Madrid. Tijdens een mediasessie in Montréal legde hij uit dat de lokale bevolking staat te popelen om de Formule 1 te ontvangen. Daarbij is Madrid volgens hem bij uitstek geschikt om grote sportevenementen te organiseren.

“Er kwamen zoveel mensen kijken naar de showruns in Madrid”, aldus Sainz. “En dat is slechts een paar keer gas geven en wat donuts draaien. Het was mooi om nu al zoveel enthousiasme te zien. Ik denk dat de hele stad gaat genieten van dit evenement. Elke keer dat Madrid de kans krijgt om zoiets te organiseren, wordt het een daverend succes.” De hoop is dat Sainz gelijk krijgt – de Formule 1 heeft immers een tienjarig contract getekend met het Madring-circuit.

Sfeer van Miami in Europa

Sainz doet er in elk geval alles aan om een spectaculaire thuisrace te garanderen. “Als ambassadeur ben ik nauw betrokken”, lichtte hij toe. “Zo geef ik input bij het ontwerp van bepaalde bochten – ik probeer het showelement en de inhaalmogelijkheden te vergroten. Ik ga ervan uit dat het een mooi evenement wordt, maar ik wil vooral dat het een spectaculaire race wordt.” Als het over circuitontwerp gaat, benadrukt hij het belang van karakter. “Kijk bijvoorbeeld naar Bakoe”, zei hij. “Als coureur heb je daar niet zoveel aan de bochten, maar het heeft wel een heel lang recht stuk waar je kunt inhalen. Daarom houdt iedereen van dat circuit. Zolang een baan op die manier wat karakter heeft, ben ik tevreden.”

Met het debuut van Madrid verdwijnt de GP van Emilia-Romagna van de kalender. Sainz toonde begrip voor die beslissing. “Deze sport is ook business, en daarom begrijp ik Stefano (Domenicali, Formule 1-CEO, red.) wel”, besloot hij. “We hebben circuits nodig die aan de moderne standaarden voldoen – daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Mexico-Stad en Miami. Wat dat betreft verwacht ik dat Madrid de sfeer van dat soort evenementen naar Europa kan brengen.”

