Racen in de Spaanse hoofdstad! Carlos Sainz had afgelopen weekend alvast de eer om als eerste coureur de straten van Madrid onveilig te maken. De Spanjaard trakteerde tijdens demonstratie de MADRING Showrun aanwezige fans op onder meer donuts. Zelf mocht Sainz alvast de plek waar de Madring, het stratencircuit waar volgend jaar de Spaanse Grand Prix plaatsvindt, komt, ontdekken.

Carlos Sainz reed in een Williams-bolide als onderdeel van de MADRING Showrun over het asfalt waar volgend jaar alle Formule 1-coureurs mogen rijden tijdens de GP Spanje. Het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad, ook wel bekend als de Madring, neemt de plek in van Circuit de Barcelona-Catalunya als organisator van de Grand Prix. Barcelona blijft volgend seizoen echter nog wel op de kalender staan.

LEES OOK: Alonso pleit voor behoud Spaanse GP: ‘Het Formule 1-circuit bij uitstek’

‘Een groots jaar voor Madrid’

Sainz kan in ieder geval niet wachten totdat hij een Grand Prix mag rijden in zijn geboortestad. “Het is een droom die uitkomt voor mij om terug te zijn in Madrid en met de FW45 rond te rijden in de straten waar ik ben opgegroeid”, vertelde de Spanjaard aan de aanwezige media. “Ik zal nooit vergeten hoe het was om met deze auto voor een menigte van 80.000 mensen van over de hele wereld te rijden. Het was een super emotionele dag, maar het is slechts een voorproefje van wat ons te wachten staat in 2026. Volgend jaar wordt een groots jaar voor Madrid als het deel gaat uitmaken van de F1 en ik kan niet wachten!”

Bekijk de foto’s van Sainz zijn eerste meters op de Madring hier:

Sainz was afgelopen weekend de eerste Formule 1-coureur die over het toekomstige asfalt van de Madring mocht rijden (Getty Images)

Uiteraard trakteerde de Spanjaard de aanwezige fans op een paar donuts (Getty Images)

De Madring, het stratencircuit van Madrid, vervangt volgend jaar Circuit de Barcelona-Catalunya als organisator van de Spaanse GP (Getty Images)

De demonstratie van Sainz bleef niet onopgemerkt. Veel fans kwamen op het evenement af (Getty Images)

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.