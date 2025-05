Fernando Alonso, sinds kort ambassadeur van het Circuit de Barcelona-Catalunya, pleit in aanloop naar de GP van Spanje voor het behoud van het circuit op de Formule 1-kalender. Het huidige contract van de Catalanen verloopt in 2026, hetzelfde jaar dat het gloednieuwe Madridse stratencircuit zijn intrede maakt. Volgens Alonso is er ruimte voor stratencircuits zoals dat in de Spaanse hoofdstad, maar moet de Formule 1 ook plaats blijven bieden aan de historische banen.

Aan de vooravond van – je leest het goed – de tweeëntwintigste thuisrace van zijn carrière werd Fernando Alonso gevraagd naar de toekomst van het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Spaanse vedette kroonde zich hier tweemaal tot winnaar, maar moet mogelijk toezien hoe de baan van de kalender verdwijnt. De Formule 1 koos eerder al voor een splinternieuw stratencircuit in Madrid. In 2026 worden beide Spaanse steden aangedaan, maar of Barcelona daarna nog op de kalender staat, is onzeker.

‘Faciliteiten zijn enorm verbeterd’

“Barcelona blijft op de kalender”, reageerde Alonso stellig. “Dat denk ik, en dat hoop ik. Het is goed dat de Formule 1 nieuwe circuits omarmt – daardoor bezoeken we mooie nieuwe locaties. Maar tegelijkertijd moeten we de historische banen beschermen. Daarbij is de Formule 1 onlosmakelijk verbonden aan Barcelona. We hebben hier jarenlang getest – alle teams kiezen voor Barcelona wanneer ze een auto willen proefrijden. Komende winter gaan we hier voor het eerst rijden met de auto’s voor 2026. Het is het Formule 1-circuit bij uitstek.”

LEES OOK: Alonso maakt zich als ambassadeur hard voor Barcelona: ‘Moet op de kalender blijven’

Alonso beschreef tot slot hoe het Circuit de Barcelona-Catalunya grondig is aangepast om te voldoen aan de strenge Formule 1-eisen van vandaag. “De laatste twee of drie jaar zijn de faciliteiten en de hoofdtribunes naar een hoger niveau getild”, benadrukte hij. “De afgelopen decennia drukte dit circuit al zijn stempel op de Formule 1-kalender. Nu denk ik dat men klaar is om dat de komende tien, twintig, dertig, veertig jaar te blijven doen.”

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.