In aanloop naar de Spaanse GP heeft Fernando Alonso zich als ambassadeur verbonden aan het Circuit de Barcelona-Catalunya. Met de komst van nieuwe racelocaties – waaronder het gloednieuwe stratencircuit in Madrid – dreigt Barcelona na 2026 van de kalender te verdwijnen. Alonso neemt het op voor deze ‘bijzondere’ baan, in de hoop deze wereldwijd te promoten en de Formule 1 ervan te overtuigen hier zo lang mogelijk te blijven racen.

“Het is een eer en een voorrecht – ik ben erg verheugd om ambassadeur te zijn van Circuit de Barcelona-Catalunya”, reageerde Fernando Alonso in een officieel persbericht. “Deze baan is zo speciaal voor mij en alle Spaanse fans, en heeft ons zoveel plezier gebracht. Het is een circuit dat nauw verbonden is met mijn carrière, omdat het de eerste was waar ik ooit een eenzitter testte, toen ik nog in de kartsport zat. Het is het circuit waar ik absoluut de meeste ronden in mijn hele leven heb gereden – van Formule 1-tests in het voorseizoen tot races en andere activiteiten.”

“Ik denk aan de onvergetelijke GP van Spanje van 2003, toen ik hier voor het eerst op het podium eindigde”, aldus een nostalgische Alonso. “Wat een ongelooflijke sensatie was dat. Voor het eerst zag ik hoe alle tribunes blauw kleurden en ik voelde zoveel steun vanuit het hele land. Dat was echt een keerpunt voor mij, en ik denk er met veel plezier aan terug.” De Spanjaard reed destijds voor het blauw-gele Renault. Tussen 2005 en 2006 zou hij twee wereldtitels veroveren met de Franse renstal.

‘Moet op de kalender blijven’

Circuit de Barcelona-Catalunya heeft onlangs een flinke transformatie ondergaan om te kunnen concurreren met de modernste banen van Europa. “Dat was noodzakelijk”, benadrukte Alonso. “Zodoende bereidt het circuit zich voor op de toekomst.” Het huidige contract met de Formule 1 loopt in 2026 af. Tevens debuteert de Madring – het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad – dat jaar op de kalender. Momenteel wordt nog onderhandeld over een nieuwe samenwerking met de Catalanen.

“Naar mijn mening is het absoluut noodzakelijk dat Circuit de Barcelona-Catalunya op de kalender blijft, zowel vanwege de faciliteiten als vanwege de traditie”, lichtte Alonso toe. “Er staan verschillende soorten circuits op de kalender, waaronder stedelijke circuits in grote steden en banen in het Midden-Oosten, die over ongelooflijke faciliteiten beschikken. Maar er zijn ook historische circuits met een lange traditie in de Formule 1, waar de geschiedenis van deze sport is geschreven. Alle opties moeten worden afgewogen, maar ik ben van mening dat deze circuits behouden moeten blijven.”

De relatie tussen Fernando Alonso en Circuit de Barcelona-Catalunya gaat verder dan alleen de internationale promotie van het circuit, zo beschrijft het persbericht. Ook veelbelovende jonge coureurs zullen profiteren van de uitgebreide ervaring en kennis van de Formule 1-veteraan, evenals van de nieuwe faciliteiten die hen ter beschikking staan. “Het idee is om toekomstige generaties te helpen met mijn ervaring”, aldus Alonso. “Daarom zijn hoogwaardige faciliteiten zoals die op het circuit ook ontzettend belangrijk. Ik geloof dat we samen geweldige dingen kunnen bereiken.”

