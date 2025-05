Christian Horner pleit voor veranderingen aan het iconische stratencircuit van Monaco. Hoewel de nieuwe verplichte dubbele pitstop volgens de Red Bull-teambaas voor meer strategische spanning zorgde, bleef het grootste probleem ook afgelopen weekend bestaan – inhalen is nagenoeg onmogelijk. Zelfs na achtenzeventig ronden racen bleef de top vier ongewijzigd ten opzichte van de startopstelling.

“Ik denk niet dat ik ook maar één inhaalactie heb gezien tijdens de race”, verzuchtte Horner na afloop tegenover de media in Monaco. “Dus moeten we kijken of we ergens meer remruimte kunnen creëren – bij het uitkomen van de tunnel of in bocht één. Als er één plek is waar je een langere remzone kunt maken, zouden we dat echt moeten onderzoeken.” Het probleem is dat de nauwe straten van het prinsdom te klein zijn voor de hedendaagse Formule 1-auto’s. “Je kunt ze nauwelijks naast elkaar zetten”, aldus de Brit. “Dat is de realiteit van Monaco. Natuurlijk willen we hier vanwege het prestige en de cachet blijven racen, maar we moeten ook met de tijd meegaan.”

De suggestie dat er misschien kleinere auto’s nodig zijn, kon Horner wel waarderen. “Misschien karts”, grapte hij. Met ingang van de nieuwe reglementen in 2026 moeten de auto’s al een slag kleiner worden – een positieve ontwikkeling, aldus de Red Bull-topman. “De reglementswijzigingen gaan de auto’s compacter en lichter maken. Dat zou kunnen helpen.” Toch pleit Horner vooral voor aanpassingen aan het circuit van Monaco. “Als je kijkt hoeveel land ze hier al hebben teruggewonnen, hoef je niet enorm veel aan te passen. Er moet gewoon één plek komen waar je wél kunt inhalen. Zondag wisten we immers na de start al dat de race was beslist.”

Gegokt en verloren

Red Bull probeerde het kroonjuweel nog iets spannender te maken door Max Verstappen lang door te laten rijden op P1. De safety car of rode vlag waar het team op hoopte, bleef echter uit. “We gokten erop dat er een neutralisatie zou komen. Hij (Verstappen, red.) reed een extreem lange stint op de medium band, maar die neutralisatie kwam maar niet. Dus eindigde hij als vierde. Bij Yuki Tsunoda deden we het tegenovergestelde – hij kwam in ronde één direct naar binnen. Dat leek eerst goed uit te pakken, maar toen begon iedereen het veld te manipuleren door extreem langzaam te rijden. Het was een moeilijke dag voor hem.”

LEES OOK: Verstappen grapt over optocht in Monaco: ‘Misschien kunnen we met bananen gooien’

“Ik zou zeggen dat de nieuwe regels in Monaco een verbetering zijn”, concludeerde Horner. “Strategisch was het interessanter, er zat meer gevaar in. Het was zeker beter dan vorig jaar, toen het echt een optocht was. Helaas blijft het een fundamenteel probleem dat je hier niet kunt inhalen. Je kunt zo’n drie tot vier seconden per ronde inhouden.”

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.