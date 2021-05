De nababbel over de Portugese Grand Prix met de vertrouwde namen van FORMULE 1 Magazine. Over de vraag of Mercedes nu weer het sterkst is? De foutjes bij Red Bull en over het gladde asfalt van Portimão, zien we dat nog ooit terug op de kalender? André Venema, Daan de Geus, Marijn Sourbron en Sjaak Willems praten na.

