Hoe langer de felle titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull voortduurt, hoe meer pijn dat beide topteams in 2022 kan doen. Dat voorspelt FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant met een blik op 2022’s regelrevolutie én het verleden.

De crux is daarbij, zo zegt Van den Heijkant, dat beide teams hun huidige auto’s wel moeten blijven doorontwikkelen als ze zo aan elkaar gewaagd blijven als in de eerste races. “En dat kan ze in 2022 pijn doen”, zo weet de aerodynamicus die in de Formule 1 voor onder meer Toyota en Force India werkte dat je aandacht verdelen lastig is.

In zijn tien jaar in de koningsklasse maakte Van den Heijkant twee keer een regelrevolutie mee: in 2009 en 2014. Vooral die eerste heeft indruk gemaakt. “In 2014 ging het toch vooral om de komst van de hybridemotoren. In 2009 gingen we terug van auto’s met heel veel aerodynamische elementen naar auto’s die heel clean waren qua aero.”

Twee teams werden dat jaar kind van de rekening van de komst van de nieuwe auto’s: McLaren en Ferrari. Zij begonnen 2009 op flinke achterstand nadat ze in 2008 te midden van een titelstrijd die pas in de laatste race werd beslist ook tot het laatste moment hadden doorwerkten aan hun huidige auto’s, en niet genoeg aan de nieuwe bolides.

Duivels dilemma

Het is een afweging die ook Mercedes en Red Bull nu wacht, zegt Van den Heijkant. Hoewel de situaties niet één-op-één vergelijkbaar zijn, staan Mercedes en Red Bull voor een duivels dilemma. Mercedes moet haar auto volgens Van den Heijkant sowieso doorontwikkelen. “Want zij moeten de problemen daarmee nog oplossen.”

En Red Bull? “Als zij niet doorwerken en Mercedes wel, verliezen ze het alsnog.” En bovendien: “Ze zijn zeven jaar door Mercedes verslagen. Als ze nu kans zien te winnen, kunnen ze het denk ik niet laten.” Kortom: “Het hangt er vanaf hoe de komende races verlopen, maar hoe langer het spannend blijft, hoe meer het Mercedes en Red Bull in 2022 raakt.”

