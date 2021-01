Techniek: ‘Mercedes is in 2020 kampioen geworden op de fabriek’

In het eerste weekend van het nieuwe jaar richt FORMULE 1’s techniekexpert Rob van den Heijkant de blik nog even terug op wat in 2020 tijdens de raceweekends zo vaak het verschil heeft gemaakt voor kampioenschapsteam Mercedes. En nee, dat was lang niet altijd het werk op het circuit zelf, maar de arbeid die daaraan voorafging: “Mercedes heeft haar titels in 2020 in grote mate op de fabriek gewonnen.”

Dat stelt Van den Heijkant – die zelf tien jaar lang in de Formule 1 werkzaam was voor onder meer Toyota, Marussia en Force India – in het Jaaroverzicht 2020 van FORMULE 1 Magazine. “Mercedes’ succes zat erin dat ze een auto hadden neergezet die aan het begin van het jaar een halve tot een hele seconde sneller was dan de rest. Dan heb je het seizoen alweer gewonnen”, constateert hij.

“Iedereen kon ook races winnen in een Mercedes, of ie nou zwart of roze was”, doelt hij op Sergio Pérez’ overwinning in Sakhir met Racings Points vermeende ‘Mercedes-kloon’. Toch was het seizoen van Mercedes’ fabrieksformatie zeker niet foutloos. “Op de baan hebben ze het vorig jaar met knullige fouten een paar keer verpest, dus ze hebben het kampioenschap echt in grote mate op de fabriek gewonnen.”

Slecht nieuws voor de concurrentie is daarbij dat Mercedes door haar sterke start in 2020 ‘de focus op de fabriek al vroeg naar 2021 heeft verlegd’. “Dus ze zullen dit jaar waarschijnlijk ook weer met een voorsprong beginnen.”

Dat Mercedes het meest in het oog springende foefje op 2020’s W11-bolide – haar revolutionaire DAS-stuursysteem – daarbij niet meer mag gebruiken in 2021, zal het kampioenschapsteam volgens Van den Heijkant niet tot nauwelijks afremmen. “DAS was een prachtuitvinding in dat het liet zien hoe Mercedes innoveert, maar qua rondetijd heeft DAS niet hét verschil gemaakt.”

Dat zat hem eerder in bijvoorbeeld de achterwielophanging, licht Van den Heijkant die eruit. “Mercedes heeft een auto met een heel lange wielbasis. Een langere auto helpt meer downforce genereren, maar ‘roteert’ vaak lastig in langzame bochten. Dat was de afgelopen jaren echt een verbeterpunt en Lewis Hamilton heeft er daarom op aangedrongen dat ze de achterwielophanging zouden veranderen. In 2020 zag je zodoende dat ze stukken sterker waren geworden op langzamere baandelen.”

Zowel DAS als zo’n verbetering aan de achterwielophanging zijn typische voorbeelden van hoe Mercedes niet alleen innoveert, maar ook constant naar verbetering blijft zoeken. De grote vraag voor 2021 lijkt dan ook: hoeveel extra performance vindt Mercedes nu op de fabriek?

