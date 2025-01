Veel F1-fans denken met weemoed terug aan tijd van de jankende V10-motoren. Vanwege het ontbreken van de budgetcap opereerden de coureurs en teams destijds op de limiet. In de techniekspecial van Formule 1 Paddockpraat gaan we terug naar het begin van deze eeuw met de techniekexperts van Formule 1 Magazine: Rob van den Heijkant en Ernest Knoors. Beiden waren in deze periode actief in de koningsklasse van autosport en vertellen vol passie over die tijd.

“Ik mis de tijd waarin op de limiet werd gereden”, steekt Van den Heijkant van wal. “Alles moet nu veel langer meegaan. Vroeger had je een speciale kwalificatie- en racemotor en bijna alle onderdelen van de auto werden na één race vervangen. Er gingen vaker dingen kapot omdat je veel meer tegen de limiet werkte en hierdoor had je ook meer uitvallers per race. Ik vond dat wel wat extra’s hebben.”

Knoors beaamt dit en vertelt dat in de periode waarin hij werkte voor BMW-Williams de mogelijkheden vrijwel onbeperkt waren. “Je bouwde de auto gewoon om voor de kwalificatie. Deze kreeg dan dunnere remschijven en kleinere radiatoren om gewicht te besparen. De speciale kwalificatiemotor ging maar 50 kilometer en daar haalde je dan net wat meer pk uit. Deze kon je niet al inzetten in de derde vrije training omdat het blok dan al kapot was voor de kwalificatie. Daarom was de kwalificatie destijds zo fantastisch omdat je de auto op de maximale limiet kon bewegen. Bovendien hadden we destijds 8 tot 10 motoren per auto ter beschikking.”

Vroeger alles beter?

Hoewel ze die periode missen, zijn ze beiden van mening dat vroeger niet alles beter was. “Het is gewoon anders geworden. Er loopt nu 1000 man rond bij een team, alles is geoptimaliseerd en er gaat bijna niks meer kapot”, zegt Van den Heijkant. “Weet je, toen ik begon was ik de enige fulltime CFD-engineer bij Jordan. Nu zit daar een team van 100 man die zich bezighoudt met CFD.”

“Iedere periode in de F1 heeft zo zijn sterke punten”, meent Knoors. “Als je een engineer was in de jaren ’80 van de turbomotoren, dan vond je de atmosferische motoren die daarop volgden helemaal niks waarschijnlijk. En nu vinden de engineers het vast weer geweldig om te werken met die complexe aerodynamica en motoren met hybride systemen. Maar goed, voor mij moet een Formule 1-motor geluid maken en de auto moet visueel heel snel zijn.”

