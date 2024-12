De opzienbarende RB20 komt als een raket uit de startblokken en Red Bull stevent af op een nieuw recordjaar. Tot er zand in de motor loopt en de bolide in een neerwaartse spiraal terecht komt. Onze techniekexpert Rob van den Heijkant kaart aan waar het mis is gegaan.

“Vanaf de Chinese Grand Prix zakt de RB20 steeds verder terug in het veld. De oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de verouderde windtunnel, zoals het team ook zelf aangeeft”, aldus Van den Heijkant. “Je kunt deze natuurlijk blijven updaten tot je een ons weegt, maar op een gegeven moment is de rek eruit. De windtunnel zorgt overigens al jaren voor correlatieproblemen, oftewel een verschil tussen de simulatie en de werkelijkheid. Het is dan ook een hele puzzel uit te vinden waar de problemen liggen wanneer het niet lekker loopt.”

“Waarom dit niet eerder naar voren is gekomen, komt doordat Red Bull in de beginperiode van dit reglement al snel in de juiste richting zat. Op dat moment zoek je nog naar de grote verschillen”, weet onze expert. “Nu alle teams zijn ingelopen en dicht bij elkaar staan, moet je juist zoeken naar de kleine verschillen. Wanneer een windtunnel niet nauwkeurig genoeg is, is dat een hele opgave. Bovendien heeft Red Bull vanwege de wereldtitels van vorig jaar minder uren in de windtunnel ter beschikking gekregen en dat helpt natuurlijk ook niet mee.”

