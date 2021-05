Lewis Hamilton en Max Verstappen zeggen dat ze hard met elkaar kunnen racen omdat ze elkaar voldoende vertrouwen en respecteren. “Het draait om respect. Ik denk dat we allebei heel, heel hard maar fair racen.”

We zijn ondertussen drie races ver in 2021 en alle drie de races hadden Lewis Hamilton en Max Verstappen een rechtstreeks duel op de baan. Zo ook in Portugal, waar de Nederlander de Brit inhaalde bij de herstart en Hamilton zijn positie een tiental ronden later heroverde. Verstappen geniet van die duels met Hamilton op het asfalt.

“Het is echt cool, vooral als je tegen een coureur racet waarvan je weet dat je tot de absolute limiet kunt gaan”, vertelt de Red Bull-coureur aan F1.com. “Ik denk dat we elkaar gewoon kunnen vertrouwen om superhard te racen. Dat zag je in de afgelopen drie races… Het was soms close, maar wel voorspelbaar. Lewis heeft nog nooit zoiets gehad van ‘oh, we gaan crashen’. Ik heb altijd het volste vertrouwen in Lewis dat we elkaar genoeg ruimte geven”, legt Verstappen uit.

Hamilton deelt die mening. “Ja, daar sluit ik me gewoon bij aan. Ik denk dat het draait om respect. Ik denk dat we allebei heel, heel hard maar fair racen.” De wereldkampioen verwacht dan ook dat de strijd op de baan op dezelfde manier zal verdergaan. “Volgens mij zal het clean en op randje blijven, maar ik denk niet dat een van ons van plan is om nog dichter bij de ander te komen dan we al zijn geweest”, aldus de Brit.

