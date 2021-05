Red Bulls jacht op motortalent gaat door. Vandaag kondigde het team van Max Verstappen vijf nieuwe benoemingen aan voor het senior management van Red Bull Powertrains. Alle 5 zijn afkomstig van concurrent Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei vorige week al niet verrast te zijn dat de rivaal komt shoppen in Brackley. “Ze zitten in Engeland en zijn logischerwijs op zoek naar Engelse engineers, we vissen allemaal in dezelfde vijver.” Ben Hodgkinson kwam al over van Mercedes AMG High Performance Powertrains, zoals de motortak voluit heet. Hij wordt vanaf volgend jaar, na zijn jaar tussenpauze, technisch directeur van Red Bull Powertrains.

Lees ook: Marko lacht in z’n vuistje: ‘Er willen nog meer engineers van Mercedes naar Red Bull’

In het spoor van Hodgkinson maken nog eens vijf mensen van de overstap van Brackley naar Milton Keynes. Steve Blewett wordt directeur van Power Unit Production, Omid Mostaghimi gaat Electronics and ERS leiden, Pip Clode doet dat voor Mechanical Design ERS, Anton Mayo wordt de baas Power Unit Design ICE en Steve Brodie komt aan het hoofd van ICE Operations.

“Dit project om alle F1-activiteiten zelf in eigen huis op te zetten, is spannend maar ook een enorme uitdaging”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. “We weten dat succes zal afhangen van het binnenhalen van de grootste talenten. We moeten ze de juiste middelen en de juiste omgeving geven zodat ze kunnen excelleren. Met Hodgkinson, het Honda-personeel dat we overnemen en de 5 van vandaag hebben we veel kennis, ervaring en innoviteit binnengehaald.”

Lees ook: ‘Onrust bij Mercedes na vertrek Hodgkinson naar Red Bull’