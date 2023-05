Mercedes-teambaas Toto Wolff zou faliekant tegen een eventuele introductie van het Balance of Performance-principe in de Formule 1 zijn. In sommige andere raceklassen wordt dit principe gehanteerd om de dominantie van één fabrikant of team tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanpassen van vermogen of gewicht van de auto’s. Volgens Wolff zou zoiets de Formule 1 kapot maken.

De vraag over Balance of Performance in de Formule 1 werd zondag na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Monaco gesteld aan Wolff, naar aanleiding van de dominantie van Red Bull in het huidige F1-seizoen. “Een coureur en team mogen niet gestraft worden, omdat ze het goed doen”, stelde Wolff (op de foto boven met Prins Albert van Monaco) tegen verschillende media. “Het zou de sport ruïneren. Als je de regels overtreedt moet je zwaar gestraft worden, maar anders niet.”

Mercedes bezat de voorbije jaren een dominante auto, waardoor Lewis Hamilton en Nico Rosberg in totaal acht rijderstitels in de wacht sleepten. In 2021 doorbraken Max Verstappen en Red Bull de hegemonie van Mercedes. Dit seizoen werden alle races tot dusver gewonnen door Red Bull: vier door Max Verstappen, twee door Sergio Pérez. In het constructeurskampioenschap heeft Red Bull een straatlengte voorsprong op de achtervolgers, aangevoerd door Aston Martin.

‘Formule 1 is een meritocratie’

Wolff vindt dat het de plicht is van de concurrentie van Red Bull om het gat te dichten, zonder kunstgrepen als Balance of Performance welteverstaan. “De Formule 1 is een meritocratie”, zegt Wolff. Oftewel, als je de beste bent, verdien je het om te winnen.

“Red Bull heeft het gewoon goed gedaan. De auto is snel in alle omstandigheden, de coureur is op de top van zijn kunnen. En het is een kunst om toch te finishen, ook als je er soms af gaat. Je kunt zien dat Max gepusht heeft, dus alle lof voor hem. Wij moeten het gewoon beter doen. We moeten de achterstand inhalen, slimme oplossingen vinden en hopen dat onze leercurve sneller en onze doorontwikkeling beter is dan die van Red Bull. Formule 1 is een meritocratie. Het is wat het is. Dit is sport, of het goed is voor de show of niet”, aldus de Oostenrijker, die in het recente verleden al veel vaker zijn waardering uitsprak voor het hoge prestatieniveau van Red Bull. en zich een tegenstander toonde van drastische kunstgrepen, zoals bijvoorbeeld Balance of Performance.

Natuurlijk, zo erkent Wolff, zou het beter voor de Formule 1 zijn als tien coureurs uit verschillende teams voor het kampioenschap zouden strijden. “Maar als het niet zo is, moet je dat accepteren. Het is aan de teams om hard te werken en te zorgen dat de situatie verandert.”