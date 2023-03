Met het oog op de populariteit van de Formule 1 is niet iedereen blij met de suprematie van Red Bull in de eerste twee raceweekends van het seizoen. Onzin, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff, nota bene een van de grootste sportieve rivalen van het team van Max Verstappen.

“Ook al is het misschien voor de spanning en de show niet leuk dat steeds dezelfde mensen winnen, verdiend is het wel”, aldus Wolff tegenover The Independent. “Bij Red Bull hebben ze hun werk goed gedaan, wij (de concurrentie, red.) niet.”

Wolff vindt dat er niet geringschattend moet worden gedaan over de prestaties van Verstappen en co. En hij weet waar hij het over heeft, want als teambaas werd hij met Mercedes acht keer kampioen bij de constructeurs (2014-2021).

‘Het is verdiend’

“Ik herinner me dat er destijds ook stemmen over opgingen”, refereert hij aan de geluiden dat dominantie van één team de populariteit van de sport teniet zou doen. Wolff kijkt er anders naar: “Wat de sport speciaal maakt, is dat je hard moet werken om te winnen. En dan verdien je het ook, dat is gewoon een feit.”

In plaats van kritiek hebben op Red Bull of de suprematie, benadrukt de Mercedes-teambaas dat de rest van de teams het beter moet doen. “We willen allemaal entertainment, maar uiteindelijk is het aan ons om een inhaalslag te maken en zo te kunnen vechten met die gasten.”