AlphaTauri blijkt voor Nyck de Vries na jaren van hard werken en wachten toch het entreekaartje voor de Formule 1. De Italiaanse kartmeester Dino Chiesa heeft De Vries in zijn jonge (kart)jaren de fijne kneepjes van het vak geleerd. Hij blikt terug op zijn samenwerking met De Vries.

Al bijna veertig jaar is Dino Chiesa actief in de kartsport. Eerst als engineer, later als eigenaar van zijn eigen team, Chiesa Corse Racing. Tieners als Lewis Hamilton en Nico Rosberg leggen in Noord-Italië onder toeziend oog van hun Italiaanse leermeester een solide basis voor hun latere successen in de Formule 1. Ook Nyck de Vries wordt door de Italiaan klaargestoomd voor de autosport.

“De rijstijl van Nyck is goed te vergelijken met die van Nico Rosberg. Ze zijn berekenend en wegen in de auto hun kansen”, vertelt Chiesa op het hoofdkantoor van zijn kartteam in Due Carrare, vlakbij Venetië. Zijn team luistert tegenwoordig naar de naam Kart Republic. “Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben beiden iets dodelijk effectiefs en zetten hun auto er altijd naast als de mogelijkheid zich voordoet. Nyck heeft dat minder.”

Chiesa weet nog dat De Vries in zijn eerste jaar met relatief beperkte financiële middelen de strijd aanging met teamgenoot Gasly. “Maar Nyck pakte in zijn eerste seizoen toch meer punten dan Gasly, voor wie het al zijn tweede jaar was. Erg indrukwekkend!” Wat ook is blijven hangen bij Chiesa is de orde en punctualiteit van De Vries. Een goed voorbeeld van is steevast de terugreis naar Nederland na een week racen.

“Zijn kartoveralls en andere kleren waren dan helemaal vies geworden door het stof en het zand van de kartbaan. Maar voordat Nyck zijn koffers inpakte om terug te gaan naar huis, maakte hij eerst alles schoon en sorteerde hij de gedragen kleding kleur op kleur. Stel je voor dat je nieuwe kleding koopt en het netjes wordt opgevouwen, zo ziet de inhoud van de tas van De Vries er na een week racen ook uit.” Dan, lachend: “Ik weet zeker dat zijn kant van het motorhome van AlphaTauri er komend seizoen spik en span uit zal zien.”

