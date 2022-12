De FIA heeft met de presentatie van de officiële inschrijvingslijst voor 2023 bekendgemaakt dat Nyck de Vries met startnummer 21 zal aantreden bij AlphaTauri.

De Vries kiest met 21 dus voor een ander startnummer dan waarmee hij zijn debuut maakte, dat deed hij in 2022 op Monza namelijk met nummer 45 als invaller bij Williams. Zijn eerste meters voor AlphaTauri maakte hij tijdens de Abu Dhabi-test met nummer 41.

Lees ook: Tost ‘verwacht veel’ van De Vries bij AlphaTauri: ‘Mits de auto werkt’

Bekend nummer

Het nummer 21 is toch niet onbekend voor De Vries: hij reed er zowel in 2020 als 2021 tijdens de Abu Dhabi-test mee voor Mercedes, waar hij de afgelopen jaren test- en reserverijder was. Zodoende maakte hij zijn eerste Formule 1-kilometers dan ook met 21 op de auto.

Opvallend op de lijst met startnummers en deelnemers is verder Logan Sargeant. De Amerikaan, die uitkomt voor Williams, maakte eerder al bekend met nummer 2 aan te treden. Nu blijkt dat dit voluit nummer 02 is. In de Amerikaanse autosport worden startnummers zo wel vaker ingevuld.

Lees ook: Het Startnummer: 21