AlphaTauri-teambaas Franz Tost ‘verwacht veel’ van Nyck de Vries, ‘mits de auto werkt’. De 27-jarige Nederlander wordt volgens Tost ‘goed voorbereid’ op zijn eerste seizoen in de Formule 1.

De Vries kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar kreeg geen kans in de Formule 1. Hij had er een invalbeurt in Monza, waar hij Alexander Albon bij Williams verving, voor nodig om plots weer op de radar van meerdere Formule 1-teams te komen.

Zijn zoektocht eindigde uiteindelijk bij het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri. Daar neemt hij de plek van Pierre Gasly over en hij wordt zodoende de teamgenoot van Yuki Tsunoda. Hoewel Tsunoda meer Formule 1-ervaring heeft, zijn de verwachtingen van De Vries bij AlphaTauri hoog.

“Mits onze auto werkt, verwacht ik veel van Nyck de Vries”, zegt teambaas Franz Tost tegen Speedweek.com. “Hij had een zeer goede test in Abu Dhabi, zijn feedback was erg goed. We zullen hem goed voorbereiden”, verzekert de 66-jarige Oostenrijker.

De Vries mocht in Abu Dhabi voor het eerst in de AlphaTauri stappen als onderdeel van de Young Driver Test. Daar was hij de meest productieve coureur met 151 ronden op het Yas Marina Circuit. Zijn snelste tijd was goed voor de achtste plek.

“We hebben nog twee bandentesten en een privétest voor de officiële Formule 1-tests”, geeft Tost aan. “Dat betekent dat hij aan het begin van het seizoen zo’n 3000 tot 4000 kilometer zal hebben afgelegd. Hij zou dus goed voorbereid moeten zijn op het seizoen”, concludeert de AlphaTauri-teambaas.

Foto: Motorsport Images