Het seizoen 2023 begint pas over enkele maanden, maar vandaag kreeg Nyck de Vries alvast de kans om kennis te maken met AlphaTauri. De 27-jarige Nederlander mag dinsdag namens AlphaTauri deelnemen aan de Young Driver Test in Abu Dhabi. Het is voor De Vries de vijfde auto die hij dit jaar bestuurt nadat hij al vrije trainingen reed voor Mercedes, Aston Martin, Williams en in Hongarije deelnam aan een privétest van Alpine.

