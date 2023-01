Dit jaar staan met Max Verstappen en Nyck de Vries voor het eerst sinds 2006 twee Nederlanders op de Formule 1-grid. De twee landgenoten kunnen het goed met elkaar vinden: De Vries spreekt van een ‘geweldige band’ met Verstappen, die hij als zijn ‘grote broer in de Formule 1-paddock’ ziet.

De Vries neemt bij AlphaTauri het zitje van Pierre Gasly over, die op zijn beurt de overstap naar Alpine maakt. De Formule 2-kampioen van 2019 reed enkele jaren in de langeafstandsracerij en kroonde zich in de Formule E tot wereldkampioen, maar kwam na zijn invalbeurt op Monza in 2022 weer op de radar van de Formule 1-teams. Uiteindelijk kwam de 27-jarige Fries bij het zusterteam van Red Bull terecht.

Daarmee heeft De Vries afscheid genomen van de Mercedes-familie en maakt hij nu deel uit van de Red Bull-familie, waar landgenoot Max Verstappen al twee keer wereldkampioen is geworden. Hoewel zij niet in hetzelfde team zitten, zullen de twee elkaar nu regelmatig tegenkomen in de paddock.

Lees ook: Nyck de Vries kiest voor startnummer 21 voor debuutseizoen bij AlphaTauri

“Wij kennen elkaar al sinds heel jonge leeftijd, we groeiden tegelijkertijd op in het karten, maar we hebben nooit echt tegen elkaar geracet”, zegt De Vries in een Q&A van AlphaTauri. De eerste keer dat zij tegen elkaar raceten, was pas in 2022 op Monza. “Toen stonden we toevallig naast elkaar op de grid, dat was fantastisch.”

De Vries spreekt van een ‘geweldige band’ met Verstappen, mede dankzij de manier waarop zij in het karten opgroeiden. “Onze vaders waren zeer betrokken en onze kartcarrières in Europa zijn zeer vergelijkbaar verlopen. Bovendien hebben we veel respect voor elkaar.”

Lees ook: Oud-teambaas looft De Vries: ‘Elk team heeft baat bij zijn aanpak’

“We komen uit hetzelfde land, spreken dezelfde taal en kunnen gewoon goed met elkaar overweg”, voegt De Vries toe. “Hoewel ik ouder ben, voelt het alsof Max mijn grote broer binnen de Formule 1-paddock is. Hij heeft uiteraard veel bereikt en heeft al veel ervaring”, aldus de AlphaTauri-coureur.