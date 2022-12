Ian James, oud-teambaas van Nyck de Vries bij Mercedes EQ in de Formule E, is ervan overtuigd dat De Vries het goed zal doen in de Formule 1. Volgens hem heeft elk team waar hij voor rijdt baat bij zijn ‘diplomatieke’ aanpak.

De Vries kroonde zich in 2019 tot Formule 2-kampioen, maar kon geen plekje in de Formule 1 vinden. Hij stapte over naar de Formule E, waar hij drie seizoenen lang voor het fabrieksteam van Mercedes reed. In het tweede seizoen kroonde De Vries zich tot wereldkampioen en kwam hij weer op de radar van de Formule 1-teams te staan, maar het was de invalbeurt in Monza die de doorslag gaf.

De Vries viel toen in voor Alexander Albon, die vanwege een blindedarmontsteking uitgeschakeld was. Hij reed de Williams naar de negende plaats en dat was uiteindelijk genoeg om een zitje bij AlphaTauri te bemachtigen. Zijn oud-teambaas van Mercedes EQ, Ian James, is ervan overtuigd dat De Vries goed zal presteren in de Formule 1.

“Het is zeer verdiend”, zegt James tegen Motorsport.com. De teambaas had De Vries in het vizier voor seizoen 6, voordat Mercedes EQ actief was in de Formule E. “We zagen zijn kwaliteiten. Niet alleen als coureur, maar ook als teamspeler”, legt James uit.

Van die eigenschappen zal ‘elk team waar De Vries voor rijdt’ van profiteren, stelt James. “Hij heeft een manier om te zeggen wat er gezegd moet worden, om aan te geven waar verbeteringen mogelijk zijn, maar dat doet hij op zo’n diplomatieke stijl dat hij mensen niet op de kast jaagt.”

Dat is volgens James een ‘behoorlijk belangrijke kwaliteit’ voor een coureur. “Zeker als de coureur naar een team gaat dat misschien nog niet zijn volledige potentieel heeft gerealiseerd en ruimte heeft om te groeien”, meent de Brit, die aanblijft als teambaas nu McLaren het Mercedes EQ-team overneemt. James gelooft in ieder geval dat zijn karakter De Vries ‘goed van pas zal komen’ in de Formule 1.