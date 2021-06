Christian Horner toonde zich een strijdvaardig teambaas na de poleposition voor Max Verstappen en vierde plaats voor Sergio Pérez in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. Dat Red Bull Mercedes kan verslaan in zijn ‘bolwerk’, geeft het team een hoop vertrouwen: “Als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan.“

De snelheid zat er al het hele weekend goed in bij de Red Bull, maar dat werd in de kwalificatie nog eens bevestigd. Verstappen was ruim twee tienden sneller dan titelconcurrent Lewis Hamilton. Ook Valtteri Bottas en teamgenoot Sergio Pérez konden niet tippen aan de snelle Nederlander. Het is de vijfde pole voor Verstappen, die net als de Mercedessen en zijn Mexicaanse teamgenoot op de mediums zal starten.

“Het is fantastisch, het is onze eerste poleposition in Frankrijk”, zegt Horner tegen Sky Sports. “Het is een geweldige prestatie van Max, hij is in zo goed als alle sessies snel geweest. Om Checo ook daar te hebben, voortbouwend op zijn prestatie in Bakoe, dat is een geweldige teamprestatie.”

Lees ook: Verstappen snelt naar poleposition GP Frankrijk, Hamilton tweede

Red Bull besloot vanochtend in de derde vrije training om voor een ‘low-downforce’-afstelling te gaan. Toen bleek al dat het een goede keuze was, aangezien Verstappen zeven tienden sneller was dan de rest van het veld. “We hebben wat downforce van de auto gehaald, zoals kan je zien aan de achtervleugel ten opzicht van de Mercedes”, legt Horner uit. “We hebben minder luchtweerstand in de tweede sector, maar zijn ook nog snel in de laatste sector. We zitten dus hopelijk wel goed in de race.”

Foto: Motorsport Images

Enorme boost

Dit goede resultaat voor Red Bull geeft Horner een enorme boost. “Het geeft ons alleen maar meer vertrouwen. Dit circuit is de afgelopen jaren een bolwerk geweest voor Mercedes. Als we ze hier kunnen verslaan, kunnen we ze overal verslaan. Het team werkt hard. Het is extra lastig dit jaar met het budgetplafond. We moeten letten op de auto van dit jaar maar ook die van 2022. Om team zo te zien presteren en de druk op Mercedes te zetten, dat is geweldig”, aldus de Red Bull-teambaas.

Lees ook: Verstappen geniet van rugdekking Pérez: ‘Een voorbeeld van hoe het moet’

Of het net zo’n strijd zal worden zoals in Barcelona, toen Hamilton de race won na een strategische gok met een tweestop? “Ze waren heel snel daar en verwachten dat ze ook morgen snel zullen zijn. Maar we hebben Checo ook nog vooraan. Om die twee bovenaan te zien, dat geeft goede mogelijkheden voor strategie. We moeten de basis, de strategie en pitstops, goed doen”, stelt Horner vast.