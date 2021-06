Ondanks de late klapband van Max Verstappen in Azerbeidzjan, begint Red Bull wel met een voorsprong van 26 punten aan het Grand Prix-weekend in Frankrijk. Sergio Pérez sleepte uiteindelijk de overwinning nog binnen en dat is exact wat Verstappen van zijn teamgenoot wil hebben.

“Je kunt denk ik wel stellen dat ik op weg was om te winnen in Bakoe”, zegt Verstappen in aanloop naar de race in Frankrijk. “Maar dat is racen en die dingen gebeuren. Soms heb je het gewoon niet in eigen hand.” De Nederlander is erg blij dat zijn teamgenoot alsnog de winst kon pakken voor Red Bull, maar had natuurlijk liever zelf 25 punten bijgeschreven. “We zijn nog steeds leider in het kampioenschap. Natuurlijk had ik liever iets meer marge gehad, maar het is wat het is.”

Volgens verstappen is het erg belangrijk dat Pérez zo goed meekwam in Azerbeidzjan. “Het is fantastisch om twee auto’s vooraan te hebben die strijden om het kampioenschap en ook punten scoren. Bakoe was een goed voorbeeld van en hoe het moet”, zegt hij. “Het is geweldig dat Checo het gat met Mercedes in het constructeurskampioenschap groter heeft weten te maken en dat hij nu derde staat in het coureurskampioenschap.”

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Voor Pérez was de overwinning loon na hard werken. “Ik voel me heel trots. Het is een overwinning die echt laat zien hoeveel werk we sinds begin januari allemaal hebben verzet”, zegt hij. De Mexicaan is wel van mening dat verstappen de overwinning meer verdiende. “Hij deed dat weekend alles perfect, hij had gewoon heel veel pech.”

Dat Verstappen hem vervolgens toch kwam feliciteren, kon Pérez daarom heel erg waarderen, evenals alle hulp die hij van Alexander Albon kreeg. “We zijn een heel goed team”, zegt hij. “Ik herinner me dat toen ik hier kwam, ik niet had verwacht dat hij zo open zou zijn, maar hij legde uit hoe de auto werkt. Het was erg fijn om hem er vanaf de eerste dag bij te hebben.”

Of dat goede team elkaar ook op het circuit van Paul Ricard aan een overwinning kan helpen, zal dit weekend blijken. Volgens Verstappen zijn er weinig vergelijkingen tussen het Franse circuit en de stratencircuits van Monaco en Bakoe. “Het is een beetje raar omdat er zoveel ruimte is, wat natuurlijk heel anders is dan de twee stratencircuits waar we net zijn geweest”, legt hij uit. De leider van het kampioenschap verwacht dat Mercedes in Frankrijk sterk terug zal komen, maar heeft er alsnog veel zin in. “Ik kijk ernaar uit om terug te gaan en hopelijk op de bovenste trede van het podium te stappen.”