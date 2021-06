Ondermaatse optredens van Mercedes tijdens de afgelopen twee Grands Prix hebben Red Bull geholpen de koppositie in het constructeurskampioenschap over te nemen, maar het team van Max Verstappen is geen luchtkasteen aan het bouwen.

Red Bull vreest dat Mercedes hard terug zal slaan tijdens de komende drie races in Frankrijk en Oostenrijk. “Ik denk dat Mercedes sterker is op de normale circuits”, zegt Verstappen voor de camera van Ziggo. De Nederlander was heer en meester op de stratencircuits van Monaco en Bakoe, maar viel in de laatste race helaas uit door een klapband. “Ik had daarom graag wat meer marge gehad na Bakoe.”

Ook motorleverancier Honda wacht in spanning af. Technisch directeur Toyoharu Tanabe wil in ieder geval dat het team met beide benen op de grond blijft staan. “Mercedes is nog niet het zwijgen opgelegd”, wordt hij geciteerd door Autosport. “Natuurlijk denk ik dat ze terug gaan slaan. Onze resultaten in Bakoe waren goed, maar dat betekent niet dat we goed zullen zijn tijdens de komende races.”

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Verstappen, die vier punten voorloopt op Lewis Hamilton, ziet wel hoopgevende zaken voor de aankomende wedstrijden. “We hebben twee goede weekenden gehad, omdat de auto erg sterk was tijdens de race”, zegt hij. “Ik denk niet dat iemand ons tijdens de race onder druk kon zetten, dus dat is zeker positief.” Red Bull leek in Bakoe inderdaad hard op weg naar een 1-2 finish, totdat het noodlot toesloeg voor Verstappen. Gelukkig kon zijn teamgenoot Sergio Pérez de overwinning nog uit het vuur slepen.

Aan zijn krachtbron hoeft Verstappen ook niet veel te twijfelen. De leider van het kampioenschap is zeer te spreken over de motoren van Honda dit jaar. “Tot nu toe heeft Honda een grote stap vooruitgezet. Ik denk dat we er qua vermogen goed bij zitten”, zegt hij. “Soms is dat moeilijk te zeggen door hoe de vleugels staan, maar ik denk dat we steeds dichterbij komen.” Honda stopt na dit jaar in de Formule 1 en hoopt met een kampioenschap op zak te vertrekken. Verstappen hoopt dat vanzelfsprekend met ze mee. “We worden steeds beter en beter en dat is natuurlijk geweldig om te zien.”