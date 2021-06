Günther Steiner denkt dat Max Verstappen en Red Bull de hegemonie van Mercedes dit jaar echt kunnen doorbreken. Volgens Steiner maakt Mercedes meer fouten nu ze onder druk komen te staan. “Voorheen stond er geen druk op Mercedes en dan is het een stuk eenvoudiger om foutloos te blijven.”

Sinds 2014 veroverde Mercedes elke wereldtitel. Na zeven jaar dominantie wordt het team uit Brackley dit jaar uitgedaagd door Red Bull en Max Verstappen. Na zes races gaat Verstappen aan de leiding in het kampioenschap, ook bij de constructeurs leidt Red Bull. Waar fouten bij Mercedes de afgelopen jaren zeldzaam waren, maken ze die dit seizoen opvallend vaker. In Monaco moest Bottas opgeven na een misgelopen pitstop, Hamilton vergooide in Bakoe een grote kans op een vierde zege van het seizoen.

Dat Mercedes meer fouten maakt, is ook Günther Steiner opgevallen. “Ik zou niet zeggen dat Mercedes veel fouten maakt, maar ze maken toch meer fouten nu ze onder druk komen te staan”, vertelt de Haas-teambaas aan RTL Duitsland. “Onder druk moet je meer risico nemen. Dat vergroot de kans op het maken van fouten.”

Dat was de afgelopen jaren wel anders. “Voorheen stond er geen druk op Mercedes. Dan is het een stuk eenvoudiger om foutloos te blijven”, legt Steiner uit. De grote uitdager van Mercedes, Red Bull, maakt volgens de Italiaan een grote kans op de titel. “Red Bull doet het erg goed en ik geloof dat het echt mogelijk is dat Red Bull (het kampioenschap, red.) wint.”

Vooral kampioenschapsleider Max Verstappen maakt indruk op Steiner. “Die ik hoog heb zitten. Hij kan het doen”, stelt de Haas-teambaas. “Er wordt ook gezegd dat Max veel fouten maakt, maar hij neemt dan ook veel risico’s. In Baku reed hij in mijn ogen echter een heel soevereine race.”

