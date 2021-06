Ondanks verschillende dreigementen van Toto Wolff volgde er in Bakoe geen protest van Mercedes over de achtervleugel van Red Bull. Vanaf volgende week moet een achtervleugel nieuwe FIA-testen doorstaan, waardoor het exemplaar dat Red Bull tot dusver gebruikte in 2021, mogelijk niet meer aan de regels voldoet. Techniek-expert Rob van den Heijkant begrijpt die beslissing.

Het was tijdens de Grote Prijs van Spanje dat Lewis Hamilton vaststelde dat de achtervleugel van Max Verstappen wel erg buigzaam was. Enkele dagen later kondigde de FIA aan dat het maatregelen zou treffen tegen de zogenaamde flexi-wings. Er komen scherpere controles op de achtervleugels, die vanaf de GP van Frankrijk van kracht zijn.

De reden dat flexi-wings zo omstreden zijn? “Een keiharde regel is dat je, los van je DRS (openklapbare achtervleugel om inhalen onder bepaalde voorwaarden makkelijker te maken, red.) geen actieve aerodynamische onderdelen mag hebben. Een flexi-wing is dat wel”, legt techniek-expert Rob van den Heijkant uit aan FORMULE 1 Magazine.

“Nou is enige beweging wel toegestaan”, vervolgt hij, “want Formule 1-auto’s krijgen met heel veel load te maken, maar er zijn limieten voor hoeveel een onderdeel mag bewegen ten opzichte van de vaste delen. Het lastige is: je kan niet even een gewicht van duizend kilo op een vleugel zetten om te testen, dat is niet realistisch. Dus werken ze met bepaalde marges. De FIA zegt nu echter: bij sommige teams zien we de achtervleugel – want daar gaat het nu om – te ver doorbuigen. Er komen daarom vanaf de GP van Frankrijk strengere gewichtstests én ze gebruiken tv-beelden.”

‘Mercedes wist het al langer’

Volgens Van den Heijkant had Mercedes al langer door dat Red Bull een vondst had gedaan met haar achtervleugel. “Waarschijnlijk hadden ze bij Mercedes al lang door dat Red Bull dit doet. Maar nu Red Bull dichterbij is gekomen, klagen ze pas”, vertelt de aerodynamicus. “Hoe feller de onderlinge strijd, hoe meer je op elkaar let”, verklaart Van den Heijkant, die onder meer werkte voor Spyker, Toyota en Force India. “Die achtervleugel is een knap staaltje werk van Red Bull, want de beweging zit echt in de vleugel en niet in de enkele ‘pilaar’ waarop hij rust, maar ik snap dat ze ‘m waarschijnlijk illegaal verklaren met die nieuwe tests.”

Red Bull moet zijn achtervleugel dus aanpassen, maar is dat wel doenbaar middenin een seizoen? “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je kan ze niet gewoon stijver maken, dan klopt het hele ontwerp niet meer”, legt Van den Heijkant uit. Toch twijfelt hij er niet aan de Red Bull een nieuw exemplaar klaar heeft. “De laatste maanden waren een soort ‘waarschuwingsperiode’: deze wijziging komt er. Red Bull is gegarandeerd al bezig met een nieuwe vleugel, als hij niet al klaarligt. En dan gaat iedereen natuurlijk kijken hoever die doorbuigt. Want zoals gezegd: elk team zoekt de grens op.”

