Christian Horner vindt dat Sergio Pérez na zes races ‘boven verwachting presteert’, maar toch is de teambaas van Red Bull nog geen haast aan het maken om de ervaren Mexicaan een nieuw contract aan te bieden.

Pérez werd eind vorig jaar vastgelegd door Red Bull om Alexander Albon te vervangen als teamgenoot van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal hoopte met de keuze voor Pérez een serieuze gooi te kunnen doen naar het constructeurskampioenschap dit jaar. ‘Checo’ betaalt dat vertrouwen tot op heden goed uit.

Hoewel Pérez de eerste races van het seizoen nog wat leek te moeten wennen aan de RB16B, was het afgelopen weekend in Azerbeidzjan raak. Door het uitvallen van Verstappen, ging Pérez er met de overwinning vandoor. Het was de eerste zege met zijn nieuwe team en pas de tweede uit zijn carrière. Voor het seizoen gaf Pérez al aan vijf races nodig te hebben om volop te kunnen presteren met zijn auto. Met zijn overwinning in de zesde ronde van het wereldkampioenschap, lijkt daar dus niets van gelogen.

“We wisten dat hij goed was hier, maar niet dat hij zó goed was”, wordt Horner geciteerd door motorsport.com. “Hij had het hele weekend een goede pace. De enige ronde waarin hij een fout maakte was zijn eerste run in Q3.” Volgens Horner was Pérez zo snel dat hij de race ook zonder het ongeluk van Verstappen had kunnen winnen. “Als zijn pitstop niet zo lang duurde, had hij pal bovenop Max kunnen zitten met een overcut. Zo snel was hij in de schone lucht.”

(Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Na zijn pitstop kwam Pérez tussen Verstappen en Hamilton weer de baan op en wist hij de zevenvoudig wereldkampioen knap acher zich te houden. “Hoe hij Hamilton van zich afhield en controleerde was echt van grote klasse”, aldus Horner. “Die overwinning is goed voor zijn zelfvertrouwen. Hij staat nu derde in het wereldkampioenschap, dus ik denk dat hij wel boven verwachting presteert.”

Horner is zeer tevreden dat Red Bull met Pérez twee auto’s vooraan heeft rijden. “Het is een extra slot op de deur als de auto op de eerste plek uitvalt”, zegt hij. “Checo staat er dan om de overwinning te pakken. Dat is precies waar we naar opzoek waren.”

Toch staat Horner nog niet te popelen om Pérez een nieuw contract aan te bieden bij Red Bull. “Ik ben erg blij met het werk dat Checo levert”, laat hij weten. “We hebben nu pas zes van de 23 races gehad. We hebben nog genoeg tijd.” Als Pérez goed blijft presteren, hoeft hij zich nergens zorgen om te maken, zegt Horner. “Hij heeft het naar zijn zin bij het team. Hij doet het goed en moet gewoon blijven doen wat hij doet.”