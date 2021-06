Alex Albon verloor dan wel zijn Red Bull-stoeltje aan Sergio Pérez, toch hielp de Britse Thai zijn opvolger door hem alles over het team en de Red Bull-bolide uit te leggen. Iets wat Pérez duidelijk niet had verwacht, zo legde de Mexicaan uit na zijn overwinning in Bakoe, zijn eerste voor Red Bull.

Ondanks twee podiums in 2020 verloor Alex Albon aan het einde van afgelopen seizoen zijn stoeltje bij Red Bull aan Sergio Pérez. Het team uit Milton Keynes hield Albon wel bij het team als reserve- en simulatorcoureur. In die rol droeg de 25-jarige Thai zijn steentje bij aan de overwinning van Pérez in Bakoe.

“Ik denk dat we best een goed team hebben. Ik denk dat wat Max deed (Verstappen vierde samen met het team onder het podium Pérez’ eerste overwinning voor Red Bull, red.) geweldig was om te zien”, illustreert Pérez de teamgeest bij Red Bull in gesprek met F1.com. De Mexicaan staat ook stil bij de bijdrage simulatorcoureur Albon. “Hij verricht zoveel werk in de simulator, samen met de ingenieurs.”

Albon heeft zijn aandeel in de successen van Red Bull door zijn werk in de fabriek, maar ook vlak na de overstap van Pérez naar het team uit Milton Keynes hielp Albon de Mexicaan. “Toen ik voor het eerst bij het team kwam, had ik niet verwacht dat hij zo open met me zou zijn. Maar hij legde me alle problemen uit die hij had gehad, hoe de auto werkt… Het was leuk dat te hebben vanaf dag één, dus dat waardeerde ik echt. Dit is teamwork, en uiteindelijk staan we er dankzij elk individu in het team”, besluit Pérez.

