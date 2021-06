Sergio Pérez doet het beter dan Red Bull had verwacht en is volgens teambaas Christian Horner een extra wapen voor het team in de strijd met Mercedes. “Het is geweldig om beide auto’s vooraan te hebben.”

Dat laatste was de afgelopen twee jaar immers vaker niet dan wel het geval, met eerst Pierre Gasly en later Alexander Albon die zelden in het spoor van kopman Max Verstappen konden volgen. Pérez liet in pas zijn zesde race voor Red Bull, in Bakoe, zien een goede secondant te zijn – en pakte zelfs de zege nadat Verstappen uit de race crashte.

En dat niet alleen, vindt Horner, Pérez imponeerde ook met zijn snelheid. “Als hij niet een wat trage eerste pitstop had gehad, was hij daarna zelfs pal achter Max op de baan gekomen. Zo snel was hij in de vrije lucht. Hij reed echt fenomenaal”, zegt de Red Bull-teambaas in gesprek met FORMULE 1 en andere media.

“We wisten al wel dat hij goed was in Bakoe, maar niet dat ie zo goed zou zijn. Hij was het hele weekend snel. Alleen in zijn eerste Q3-rondje maakt hij een fout.” Verder reed Pérez feilloos, volgens Horner. “Zijn race pace was dus ook top.” En, nog een pluspunt: “Het was klasse hoe hij verdedigde toen Lewis Hamilton achter hem zat.”

Contractverlenging?

Lof te over dus voor Pérez, die volgens Horner ‘voor ligt op onze verwachtingen’. Is het dan niet een no-brainer om de éénjarige deal met Pérez alvast te verlengen, wil een Britse collega weten? “Ik ben heel blij met de job die hij doet, maar het is pas race zes van de 23. Het is nog vroeg, maar hij doet het top en moet gewoon zo doorgaan.”

