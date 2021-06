Red Bull was volgens teambaas Christian Horner doodsbenauwd voor de herstart van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Met Max Verstappen die was uitgevallen en Sergio Pérez in een gemankeerde bolide op P1, vreesde het team alles aan Lewis Hamilton en Mercedes te verliezen. “Achteraf zijn we er eigenlijk maar wat blij mee.”

Red Bull zat aanvankelijk echter niet bepaald op een herstart te wachten toen de race na Verstappens crash vanwege een klapband werd stilgelegd met nog maar drie rondjes te gaan. Oké, teamgenoot Pérez zou bij de herstart vooraan staan, maar zijn bolide vertoonde flinke kuren. “Hij verloor in de tweede helft van de race namelijk langzaam maar zeker hydraulische druk”, legt Horner uit aan geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine.

Aangezien Verstappens titelrivaal Hamilton tweede stond bij de herstart, was men aan de Red Bull-pitmuur flink nerveus. “We gingen ervan uit dat we de race zouden verliezen aan Lewis, en zo ook flink wat punten zouden inleveren. Achteraf zijn we echter blij dat ze de race hebben herstart!”, kan Horner er nu wel om lachen. “Lewis maakte immers zijn fout in bocht één, Sergio haalde winnend de finish en Max heeft zijn leiding in het WK zo behouden.”

Vooral dat laatste is natuurlijk belangrijk, benadrukt Horner. “Toen Max op kop reed, zaten we in een situatie dat hij zijn leiding met tien of elf punten had kunnen uitbreiden, naar een totaal van vijftien. Toen hij uitviel, had hij zomaar op 21 punten achterstand kunnen komen als Lewis had gewonnen.” Die wisselingen, zegt Horner, maken de titelstrijd ook zo spannend. “Al was het wel een echte roller coaster. Ik ben het laatste uur geloof ik wel twintig jaar ouder geworden.”

Met Verstappen én Hamilton uiteindelijk buiten de punten, blijft de Nederlander vier punten voorstaan op de Brit. Bij de teams is Red Bulls voorsprong dankzij Mercedes’ off-weekend ondertussen uitgelopen tot 26 punten. “We hebben Mercedes hier meer schade toegediend dan verwacht. Natuurlijk is het frustrerend dat we een één-twee hebben verloren en Max de kans heeft gemist flink uit te lopen. Maar gelukkig heeft Lewis er niet van geprofiteerd.”

Over wat er mis ging met Verstappens band kan Horner kort zijn, want dat weet hij nog niet. “Op het oog zagen zijn banden er goed uit. Het fijne is dat de band grotendeels intact is, dus als het een brokstuk was, hebben we genoeg bewijs om dat te achterhalen.” Dat Verstappen en zijn engineer in de slotfase contact hielden over de banden, was volgens Horner routine. “Dat was gewoon om in te checken. De banden hadden de finish gewoon moeten halen.”