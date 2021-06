Eddie Irvine denkt dat Max Verstappen de meest dominante teamleider in de Formule 1 is. Volgens de voormalig F1-coureur zijn de leiderscapaciteiten van de Nederlander te vergelijken met die van Michael Schumacher. Hamilton is volgens Irvine echter nog steeds de ‘beste coureur’. “Het is fantastisch om te zien hoe die twee het tegen elkaar opnemen.”

Hoewel zowel Max Verstappen en Lewis Hamilton Bakoe beiden puntloos verlieten, blijven de Nederlander en Brit de hoofdrolspelers van het seizoen 2021. Hamilton won drie van zes Grote Prijzen, maar het is Verstappen die een kleine voorsprong heeft in het wereldkampioenschap. Eddie Irvine, die van 1993 tot en 2002 voor Jordan, Ferrari en Jaguar reed, geniet van de strijd tussen de Red Bull- en Mercedes-coureur.

“Het seizoen 2021 is tot nu toe geweldig geweest”, vertelt Irvine in gesprek met gokwebsite Betway. “Verstappen is op dit moment absoluut de snelste coureur, maar je moet zeggen dat Hamilton waarschijnlijk nog steeds de beste coureur is. Het is fantastisch om te zien hoe die twee het tegen elkaar opnemen.”

In zijn zevende seizoen in de Formule 1 doet Verstappen voor het eerst echt een gooi naar de wereldtitel. “Na zes seizoenen heeft hij eindelijk zijn zaakjes op orde. Hij was altijd al supersnel en je kunt zien dat hij veruit de meest dominante teamleider op de grid is”, oordeelt de Ier.

Irvine, die Verstappen dus als echte teamleider van Red Bull ziet, vergelijkt de Nederlander met Michael Schumacher. “Hij heeft veel verschillende tweede rijders in zijn team gehad. Geen van hen is bij hem in de buurt gekomen. Dat is een beetje het Michael Schumacher-effect. Lewis is regelmatig overtroffen door zijn teamgenoten, maar je moet zeggen dat Verstappen waarschijnlijk het ultieme talent is.”

Op wie zet Irvine zijn geld dit seizoen? “Hamilton wordt nu wat ouder en zijn snelheid is niet meer zo goed als vroeger, maar hij is nog steeds een echte professional. Maar ik denk dat iedereen die het tegen Verstappen opneemt, verslagen zal worden vanwege zijn pure snelheid”, aldus de voormalig F1-coureur.

