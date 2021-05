Bernie Ecclestone vergelijkt de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton met die van Ayrton Senna en Alain Prost. Volgens de voormalig F1-eigenaar heeft de sport ‘weer twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn’ en zal Hamilton die strijd winnen. “Hamilton heeft nog nooit zo goed gereden als nu.”

Max Verstappen zal dit seizoen geen wereldkampioen worden. Dat voorspelt Bernie Ecclestone in gesprek met het Zwitserse Blick. Volgens de voormalig F1-baas zal Lewis Hamilton om twee redenen de strijd met de Nederlander in 2021 winnen.

Lees ook: ‘De Max-factor houdt Red Bull op de been tegen sterker Mercedes’

“De sport heeft weer twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn, zoals we vroeger met Senna en Prost hadden”, vertelt de 90-jarige Ecclestone aan het Zwitserse dagblad. “Helaas moet ik de fans van die grote kemphaan uit Nederland de hoop op een titel in 2021 ontnemen: Hamilton heeft nog nooit zo goed gereden als nu. Wat overigens mede door Verstappen zelf komt”, zo voegt Ecclestone eraan toe.

“Lewis rijdt koel, foutloos, berekenend en slim. Hij laat zich niet verleiden tot verhitte duels en geeft zijn tegenstander altijd respectvol de ruimte die nodig is om te overleven”, stelt de Brit vast.

Daarnaast speelt natuurlijk ook het team een belangrijke rol. Net daar is Hamilton volgens Ecclestone in het voordeel ten opzichte van Verstappen. “Verstappen mag qua rijden dan misschien niet voor hem onder doen, Lewis beschikt over het beste team en betrouwbaarder materiaal. En op die twee factoren kan hij altijd rekenen.”

Lees ook: Häkkinen: ‘Mercedes presteert uitmuntend met zijn strategische calls’