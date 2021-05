In Paddockpraat bespreken André Venema, Koen Vergeer, Daan de Geus en Sjaak Willems de Grand Prix van Spanje. Wat zijn de eerste conclusies na de strategische masterclass van Mercedes en Lewis Hamilton? Wat kan Max Verstappen nog meer doen in de strijd om de wereldtitel? We sluiten de aflevering af met een live performance van Koen Vergeer zijn column De Uitloopstrook.

