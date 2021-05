Op de baan is het verschil tussen Red Bull en Mercedes minimaal, maar de Duitse renstal maakt aan de pitmuur het verschil. Dat is de analyse van Mika Häkkinen. “Kijkend naar de eerste vier races heeft Mercedes het fantastisch gedaan door de strategie te gebruiken om een voordeel te pakken op Red Bull.”

Lewis Hamilton won de Grote Prijs van Spanje na een strategisch steekspel. De Brit werd door zijn team Mercedes op een tweestopper gezet. Na zijn tweede stop hengelde de wereldkampioen concurrent Max Verstappen, die op een eenstopper zat, binnen. Hamilton behaalde zo zijn derde overwinning van het seizoen.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is onder de indruk van Mercedes’ strategische keuzes. “Voor sommigen leek dit een fout doordat Lewis met 22 seconden achterstand op leider Max Verstappen terugkeerde op de baan. Maar de strategen van Mercedes wisten dat de wereldkampioen de snelheid had om de Red Bull bij te halen en te passeren”, schrijft de Fin in zijn column voor Unibet.

“Dit werd het hele weekend al gepland door Mercedes”, gaat Häkkinen verder. “Ze gaven Lewis en Valtteri op zondag een optie met twee stops doordat ze twee sets mediums beschikbaar hadden – een nieuwe set een een gebruikte set – terwijl Red Bull Max maar één set mediums gaf voor de race.”

Het zijn zo’n beslissingen die Mercedes momenteel het voordeel geven in de strijd met Red Bull, zo oordeelt de Fin. “Het is ook de reden waarom Lewis en Valtteri weten dat zij op dit moment voor het beste team in de F1 rijden. Niet alleen in de auto snel genoeg om te strijden met de zeer sterke Red Bull, het team presteert uitmuntend met zijn strategische calls.”

Op de baan is het verschil tussen Verstappen en Hamilton verwaarloosbaar. Mercedes maakt dus voorlopig het verschil aan de pitmuur. “Kijkend naar de eerste vier races heeft Mercedes het fantastisch gedaan door de strategie te gebruiken om een voordeel te pakken op Red Bull”, aldus Häkkinen.

