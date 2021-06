André Venema, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken de tumultueuze Grand Prix van Azerbeidzjan. De race had een zege moeten opleveren voor Max Verstappen, na diens crash had Lewis Hamilton de winst voor het grijpen maar een druk op de verkeerde knop had ook een nul voor hem tot gevolg. En wat was er aan de hand met Valtteri Bottas?

