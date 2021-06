Het minimumgewicht voor Formule 1-auto’s wordt zwaarder en zwaarder, maar die extra kilo’s komen de sport niet ten goede, denkt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. “Ik begrijp het niet.”

“Ik begrijp vooral niet waarom we zwaarder moeten worden, terwijl we constant praten over verduurzaming”, wordt Hamilton geciteerd door motorsport.com. “Juist nu de sport die kant op gaat.” De auto’s zijn inderdaad flink aangekomen sinds Hamiltons debuut in Formule 1 in 2007. Nieuwe motoren, grotere veiligheidseisen en de introductie van de halo hebben daar zeker een rol in gespeeld.

In het V8-tijdperk wogen de auto’s ongeveer 640 kilogram. In 2016 passeerden de wagens de 700 kilo-grens en voor 2022 staat een minimumgewicht voorgeschreven van 790 kg, zwaarder dan ooit. Hamilton maakt zich zorgen om de gevolgen voor de duurzaamheid voor de sport. Het extra gewicht vergt niet alleen extra energie tijdens de race, maar ook wanneer de auto’s de wereld rondvliegen van plek naar plek. “We hebben meer brandstof nodig om op locatie te komen.”

Het extra gewicht komt ook het racen niet ten goede, denkt Hamilton. “De lichtere auto’s waren wendbaarder en niet zo groot”, zegt de Brit. “Dus het manoeuvreren van de auto en het racen was toen beter.” Bovendien vergt het ook steeds meer aanpassingen aan de auto, denkt hij. “Als we zwaarder en zwaarder worden, moet je ook meer gewicht verplaatsen en verdelen. Dus dan heb je bijvoorbeeld grotere remmen nodig.”

De wereldkampioen van het debuutjaar van Hamilton, Kimi Räikkönen, is het niet eens met zijn collega. Omdat het gewicht van de auto’s geleidelijk steeg, heeft hij de extra kilo’s niet als schokkend ervaren. “Het is veel als je de oude auto’s naast die van nu zet”, zegt de Fin. “Maar als we nog steeds in de auto’s van vijftien jaar geleden zouden rijden, dan zou er niets verschillen aan het racen. Het is gewoon een grote geldverspilling om de auto’s hier te krijgen. Verder verandert er niets.”