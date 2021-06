Lewis Hamilton zou zijn eisen voor een nieuw contract hebben meegedeeld aan Mercedes. Dat meldt de Braziliaanse tak van Motorsport.com. De zevenvoudig wereldkampioen zou bereid zijn een loonsverlaging te aanvaarden, als de bonus voor het behalen van de wereldtitel verdubbeld wordt.

Lewis Hamilton tekende pas in februari een contract met Mercedes voor het seizoen 2021. Dit jaar willen team en coureur eerder duidelijkheid over de toekomst. “We willen niets overhaasten, maar ik denk dat we verstandig moeten zijn en gesprekken moeten beginnen”, zei Hamilton in aanloop naar de GP van Spanje. Ondertussen zou Mercedes aan het onderhandelen zijn met de zevenvoudig wereldkampioen. Dat meldt The Daily Mail.

Volgens het Britse dagblad zijn Hamilton en Mercedes zelfs al ‘enige tijd’ in gesprek over een nieuwe deal. Bovendien wil Toto Wolff volgens The Daily Mail voor 15 juni, komende dinsdag, duidelijkheid. Momenteel zou er een eenjarige deal op tafel liggen, met een optie voor een bijkomend seizoen.

De Braziliaanse tak van Motorsport.com meldt dan weer dat Hamilton zijn eisen heeft meegedeeld aan Mercedes. Hamilton ‘zou bereid zijn een salarisverlaging te aanvaarden, maar verbindt aan die aanvaarding van een lager salaris de voorwaarde dat de bonussen voor de wereldtitel worden verdubbeld’.

