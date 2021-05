Lewis Hamilton zegt dat hij nog voor de zomerstop een nieuw contract wil tekenen bij Mercedes. Afgelopen seizoen sleepten de contractbesprekingen tussen de Brit en zijn team erg lang aan. Zo ver wil Hamilton het dit jaar niet laten komen.

Sinds 2013 rijdt Lewis Hamilton voor Mercedes. Als het van de Brit afhangt doet hij er in 2022 minstens nog een jaar bij. “We willen niets overhaasten, maar ik denk dat we verstandig moeten zijn en gesprekken moeten beginnen”, vertelde Hamilton na de Spaanse GP aan BBC.

Lees ook: Button: ‘Verstappen meest getalenteerde coureur, Hamilton meest complete’

Duidelijkheid over de toekomst kan bovendien voor rust zorgen tijdens het huidige seizoen, waarin Mercedes verwikkelt is in een hevige strijd met Red Bull. “De onderhandelingen zijn erg complex, dus hopelijk kunnen we snel beginnen.” Al wil Hamilton niet dat de gesprekken voor onnodige afleiding zorgen. “Zolang ze het eigenlijke werk maar niet verstoren”, is de Brit duidelijk.

Hetzelfde scenario als vorig seizoen, waarbij Hamilton en Mercedes de onderhandelingen voor een nieuw contract om verschillende redenen steeds uitstelden, wil de wereldkampioen dit jaar vermijden. “We willen niet meer in de situatie terechtkomen waarin we ons in januari, februari bevonden,” legt hij uit. “Het verpestte mijn hele winter en ik weet zeker dat het ook niet erg leuk was voor Toto. Vooral met het oog op vrij zijn en ontspannen, want het voelde alsof we niet echt een pauze hadden”, aldus de wereldkampioen.

Lees ook: ‘Twee uur aan polerondjes’: Wolff vol lof over ‘ongekend goede Hamilton’