Mercedes-superster Lewis Hamilton had aan een rondje Barcelona van pakweg 76 seconden genoeg om zijn historische honderdste pole te pakken. Teambaas Toto Wolff weet die prestatie wel in context te plaatsen: “Als je al zijn polerondjes achter elkaar zou plakken, heb je een video van twee uur.”

Dat is Wolff althans verteld door Mercedes’ technische kopstuk Andrew Shovlin. Zo’n video van twee uur, stelt Wolff in gesprek met geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine, “laat dus wel zien hoe goed hij is.”

“Ik krijg na een pole of zege van Lewis ook altijd de vraag of het zijn beste was”, zegt Wolff, “maar Lewis opereert gewoon op een ongekend hoog niveau dat we niet eerder hebben gezien.” In Barcelona was dat ook weer zo, haalt Wolff aan. “De auto was niet perfect, maar Lewis was toch net wat sterker dan de rest.”

Naast Hamiltons veelgeprezen stuurmanskunsten, prijst Wolff daarbij ook de analytische gaven en werkwijze van de zevenvoudig kampioen. “Lewis bleef daar namelijk heel kalm onder. Hij zei vrij snel: ‘we zijn de verkeerde kant opgegaan qua setup’. Dat zag je ook aan de tijden. Toen zijn hij en zijn crew met de beschikbare tools, zoals de diffuser enzo, gaan werken om de auto te verbeteren.”

Hoewel Mercedes dit jaar een zware dobber heeft aan rivaal Red Bull, lijkt Hamilton te smullen van de strijd. Volgens Wolff blijkt dat wel uit de bloedvorm waarin de Brit verkeert. Een (op social media) veelgehoorde kritiek is dat Hamilton zijn tot op heden honderd poles en 97 zeges vooral dankt aan dat hij in de beste auto zou zitten. “Er zijn altijd mensen die het zo zullen zien. Hoe sterker je bent, hoe meer je met negativiteit en jaloezie te maken krijgt”, countert Wolff.

Volgens Wolff doen dergelijke opmerkingen er ook totaal niet toe. “Het gaat immers om wat hij denkt, en wat wij in het team denken.” Voor al dat ‘achtergrondlawaai’, zoals Wolff het noemt, zijn Hamilton en Mercedes doof. “Als we daar naar zouden luisteren, zou dat ons alleen maar afleiden van ons werk.”

Als coureur doet niemand zijn werk bovendien beter dan Hamilton, meent Wolff. “Het is duidelijk dat hij de coureur is die eruit springt. Daarnaast groeit hij als personality buiten de baan. Lewis doet duidelijk iets beter dan de rest, anders zou hij geen zevenvoudig kampioen zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat de combinatie van coureur en team moet functioneren. Dat was bij ons de afgelopen zeven jaar zo, en is nog steeds het geval.”

